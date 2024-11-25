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Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

10:5925/11/2024, Pazartesi
AA
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Şampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak. Haftanın en dikkat çeken karşılaşması ise İngiliz ekibi Liverpool ile Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.


"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)

23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)


27 Kasım Çarşamba

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)

23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)





#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
#Real Madrid

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