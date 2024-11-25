Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)
23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)
23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)
23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)