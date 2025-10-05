Yeni Şafak
Singapur GP'nin kazananı belli oldu

17:265/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
George Russell, birincilik kupasını öptü.
George Russell, birincilik kupasını öptü.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı Singapur Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Singapur'da 4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde düzenlenen yarış, 62 tur üzerinden yapıldı.


Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 40 dakika 22.367 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Russell, sezonun ikinci, kariyerinin 5. galibiyetini aldı.


Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, Russell'ın 5.430 saniye gerisinde ikinci, McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris ise liderin 6.066 saniye arkasında üçüncü oldu.


McLaren, takımlar klasmanında 650 puana ulaşarak bitime 6 etap kala üst üste ikinci, tarihinde 10. şampiyonluğunu ilan etti.


Sezonun 19. ayağı ABD Grand Prix'si, 19 Ekim Pazar günü koşulacak.


Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 336

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 273

4. George Russell (Büyük Britanya): 237

5. Charles Leclerc (Monako): 173


Takımlar

1. McLaren: 650

2. Mercedes: 325

3. Ferrari: 300

4. Red Bull: 290

5. Williams: 102




