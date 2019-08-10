Taylan Antalyalı Kayserispor'a transfer oluyor

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, Kayserispor ile her konuda el sıkıştı.

24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.