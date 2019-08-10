Taylan Antalyalı Kayserispor'a transfer oluyor

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, Kayserispor ile her konuda el sıkıştı.
24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.
Kayserispor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.
(🖇DHA) pic.twitter.com/5Im2xmy1bw
Kayserispor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.
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