Taylan Antalyalı Kayserispor'a transfer oluyor
SÜPER LİG

Taylan Antalyalı Kayserispor'a transfer oluyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile anlaştı.

Haber Merkezi DHA
Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: Fahrettin Gök / AA

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, Kayserispor ile her konuda el sıkıştı.

24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.

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