TFF'den Amedspor'a tarihi ceza

TFF'den Amedspor'a tarihi ceza

23:3721/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan Amedspor-Erzurumspor FK maçının cezalarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'de oynanan Amed-Erzurumspor FK maçının cezalarını açıkladı.


Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne, Erzurumspor FK maçındaki taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası ile 220 bin lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kısmı tribün kapama cezası verildi.


Futbolcu Veysel Sapan'a, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı ve rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedenleriyle toplam 12 maç men ve 96 bin lira para cezası kesildi.


Kulübün antrenörlerinden Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maç men ve 40 bin lira, Erhan Ölker ise aynı sebepten 7 maç men ve 56 bin lira para cezasına çarptırıldı.


Aynı maçta Erzurum FK'den antrenör Ayhan Söğütlü akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 20 bin, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.




