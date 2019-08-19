Trafiğe takılınca maçı kaçırdı
PREMİER LİG

Trafiğe takılınca maçı kaçırdı

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Chelsea karşısındaki performansıyla maçın adamı seçildi. Karşılaşmanın 1. hakemi Graham Scott ise trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı.

Haber Merkezi AA
Hakem Graham Scott

Hakem Graham Scott

Fotoğraf: REBECCA NADEN / Reuters

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Londra ekibi, 7. dakikada genç oyuncusu Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Leicester City'de Wilfred Ndidi 67. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın adamı Çağlar

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.

Öte yandan, Leicester City Kulübünün Twitter hesabından yapılan ankette, Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi.

Hakem trafiğe takılınca maçı 4. hakem yönetti

Bu arada maçın 1. hakemi Graham Scott, trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı. Mücadeleyi 4. hakem Oliver Langford yönetti.

Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

Oliver Langford kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetti.
Oliver Langford kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetti.
Reuters

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