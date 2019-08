Trafiğe takılınca maçı kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan Londra ekibi, 7. dakikada genç oyuncusu Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Leicester City'de Wilfred Ndidi 67. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Premier Lig'de Chelsea, sahasında Leicester City ile 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/eqnJmwh0WX — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 18 Ağustos 2019

Maçın adamı Çağlar

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.

Öte yandan, Leicester City Kulübünün Twitter hesabından yapılan ankette, Çağlar Söyüncü maçın adamı seçildi.

We’ve got Söyüncü 🎶



Çağs is your #CheLei Man of the Match! 🏅 pic.twitter.com/f55bjjvjbP — Leicester City (@LCFC) 18 Ağustos 2019

Hakem trafiğe takılınca maçı 4. hakem yönetti

Bu arada maçın 1. hakemi Graham Scott, trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı. Mücadeleyi 4. hakem Oliver Langford yönetti.

Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.