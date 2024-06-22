A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.