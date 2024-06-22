A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.
Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.
Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.