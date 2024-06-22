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Spor

Türkiye 0-3 Portekiz

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.

16:43 - 22/06/2024 السبت
Güncelleme: 23:55 - 22/06/2024 السبت
Yeni Şafak
Milli Takım ilk yenilgisini aldı.
Milli Takım ilk yenilgisini aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini yaşadı.


BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta goller Bernardo Silva, Samet Akaydın (Kendi kalesine) ve Bruno Fernandes'ten geldi.


Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.


Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.


Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.


TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇ SONUCU


EURO 2024 PUAN DURUMU


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