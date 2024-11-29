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Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

17:1229/11/2024, Cuma
AA
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12 Dev Adam FIBA'da 27. sıradaki yerini korudu.
12 Dev Adam FIBA'da 27. sıradaki yerini korudu.

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu. ABD Erkek Basketbol Takımı yine zirvede yer aldı.

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu. FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.


FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sırada yer aldı.


Klasmanın ilk 5 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Kanada takip etti.



#Basketbol
#FIBA
#Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı

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