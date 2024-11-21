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UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:1521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kuraları için geri sayım başladı
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kuraları için geri sayım başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız B Ligi 4. Grup’ta son maçta Karadağ’a 3-1 mağlup oldu ve A Ligi’ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Rakibimiz ise UEFA tarafından çekilecek kuranın ardından belli olacak. Peki, UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

A Milli Futbol Takımı, Mart 2025'te oynanacak play-off maçlarında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Play-off için kura çekimi UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Peki, UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruların yanıtları haberimizde.

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi, 22 Kasım Cuma TSİ 14.00'te başlayacak.

Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlenecek.

Kura çekimi UEFA TV’den naklen yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM RAKİBİNİ BEKLİYOR

B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı play-off'lara kaldı.

Milliler, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek.

Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre Mart 2025'te oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

A LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

HANGİ TAKIMLAR PLAY-OFF OYNAYACAK?

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.



#UEFA Uluslar Ligi
#Türkiye
#play-off

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