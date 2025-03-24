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Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası Sakarya'da yapıldı

Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası Sakarya'da yapıldı

12:1824/03/2025, Pazartesi
AA
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Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası Sakarya'da yapıldı
Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası Sakarya'da yapıldı

Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası, Sakarya'da düzenlendi. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Sakarya Üniversitesi'ndeki şampiyona 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek kategorilerinde gerçekleştirildi.

"Ünilig" kapsamında yapılan organizasyonda 34 üniversiteden 115 atıcı mücadele etti.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonada altın madalya kazanan sporcular şöyle:


- 10 metre havalı tabanca

Kadınlar: Seher Tokmak (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)


Erkekler: Adnan Efe Uçar (Ege Üniversitesi)


Kadınlar takım: Yasemin Beyza Yılmaz, İlayda Nur Çürük, İlayda Demir (Gazi Üniversitesi)


Erkekler takım: Tunahan Tatoğlu, Mustafa Melih Paksoy, Eren Bilal Işık (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)


- 10 metre havalı tüfek

Kadınlar: Elif Berfin Altun (Dicle Üniversitesi)


Erkekler: Galip Berat Afal (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)


Kadınlar takım: Damla Köse, Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin (Erzurum Teknik Üniversitesi)


Erkekler takım: Hasan Bilal Çalışkan, Yaşar Mert Saatoğlu, Erkuthan Erhan (Milli Savunma Üniversitesi)

#Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası
#Sakarya
#10 metre havalı tüfek

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