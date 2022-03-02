Spor Yargıtay, Galatasaray Adası kararını onadı
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Yargıtay, Galatasaray Adası kararını onadı

Galatasaray, uzun zamandır devam eden Galatasaray Adası ile ilgili davada, 22. İcra Hukuk Mahkemesinin sarı-kırmızılıların lehine vermiş olduğu tahliye kararının Yargıtay’ın onadığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtay, Galatasaray Adası kararını onadı
Galatasaray

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz" denildi.

Galatasaray zorlu virajda
SPOR
Galatasaray zorlu virajda

Didier Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi mahvetti
FOTOĞRAF 8
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20132014 tarihleri arasında Galatasaray forması giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında övgü dolu sözler kullandı.
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Hollandalı oyuncunun, antrenmanlarda bile çok iyi olduğunu söyleyen Drogba, şu ifadeleri kullandı:
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\"Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor).
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Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.
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Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı.
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Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi.\"
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Galatasaray'da 53 maça çıkan Drogba, 20 gol ve 13 asistle oynadı.
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20132017yılları arasında Galatasaray forması giyen Sneijder, 175 maçta, 45 gol ve 44 asistle takımına katkı sağladı.
Didier Drogba'dan Sneijder itirafı: Bizi mahvetti
Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder hakkında konuştu. Eski yıldız oyuncu, Sneijder hakkında övgü dolu sözler kullandı.
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