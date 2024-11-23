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Yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu'dan iyi haber

Yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu'dan iyi haber

17:1923/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
AA
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Tayfur Havutçu yoğun bakımdan çıktı.
Tayfur Havutçu yoğun bakımdan çıktı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu'nun normal odaya alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu, normal odaya alındı.


Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:


"Eşim Tayfur Havutçu'nun yoğun bakım sürecinde tedavimizi gerçekleştiren tüm Amerikan Hastanesi doktorlarımıza, hemşirelerimize, hastane personeline, bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm güzel dostlarımıza, basın mensuplarına, Beşiktaş'ın eski ve yeni tüm yöneticilerine, Beşiktaşlı taraftarlara ve bu zor günümüzde bizi destekleyen diğer takım taraftarları ile yöneticilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bundan sonra normal odadaki ziyaretçi yasaklı tedavi sürecimizde yanımızda olacak herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız."





#Beşiktaş
#Tayfur Havutçu
#Yoğun Bakım

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