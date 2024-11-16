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Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırılmıştı: Eşinden açıklama geldi

Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırılmıştı: Eşinden açıklama geldi

15:1116/11/2024, samedi
DHA
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Teknik direktör Tayfur Havutçu, futbolculuğu döneminde uzun yıllar Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmıştı.
Teknik direktör Tayfur Havutçu, futbolculuğu döneminde uzun yıllar Beşiktaş'ın kaptanlığını yapmıştı.

Kanser tedavisi gören Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Tayfur Havutçu’nun sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama geldi. Neslihan Havutçu, "Eşim, bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır" bilgilendirmesini yaptı.

Neslihan Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.


Neslihan Havutçu ayrıca Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde çıkan haberlere de değinerek, şunları söyledi:


"Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler."






#Beşiktaş
#Tayfur Havutçu
#Neslihan Havutçu

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