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Spor

İstanbulsporlu genç futbolcu kansere yakalandı

15:59 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:18 - 7/08/2024 Çarşamba
IHA

1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konulduğunu açıklandı.

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Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcu Baran Alp Vardar’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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 Genç oyuncu için kanser teşhisi konulduğu belirtildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız" denildi.

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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp’i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

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Yapılan bu açıklama sonrası birçok kulüp de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Geçtiğimiz sezonun son dönemlerinde A takıma yükselen Baran Alp, Süper Lig’de 3 maçta forma giydi.

#1. Lig
#Baran Alp Vardar
#İstanbulspor
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