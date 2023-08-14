Yunus Akgün ayrılmak istiyor

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı.
23 yaşındaki oyuncu, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Genç oyuncudan 7 milyon euro bonservis geliri bekleyen Aslan, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Yunus'a Süper Lig'in yanı sıra Fransa ve İtalya'dan teklifler geldi.
30 Haz 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, Galatasaray A Takım formasıyla çıktığı 59 maçta 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.