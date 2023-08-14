|
Spor

Yunus Akgün ayrılmak istiyor

Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri olan Yunus Akgün, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.

10:30 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2 sezon Adana Demirspor'da kiralık forma giyen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımda tutunamadı.


23 yaşındaki oyuncu, düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.


Genç oyuncudan 7 milyon euro bonservis geliri bekleyen Aslan, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.


Yunus'a Süper Lig'in yanı sıra Fransa ve İtalya'dan teklifler geldi.


30 Haz 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, Galatasaray A Takım formasıyla çıktığı 59 maçta 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.





#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde simit tarifi- Kıyı kıyır susamlı simit yapılışı