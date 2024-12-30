Jandarma Genel Komutanlığı'nda (JGK) istihdam edilmek üzere 3590 muvazzaf/sözleşmeli subay alınacak. Adaylar başvurularını e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)muvazzaf subay ve astsubay alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı 3590 subay ve astsubay alımı ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf subay ve astsubay alımı için başvuru ilanı yayımladı. Başvurular, 30 Aralık 2024 tarihinde başlayıp, 15 Ocak 2025 saat 23:59'da sona erecek.

JGK subay ve astsubay alımı başvuru ekranı

Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden erişilebilen Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru Adımları ve Giriş Seçenekleri

Başvuru sürecinde adaylar, e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birini kullanarak Personel Temin Sistemi'ne giriş yapacak. Başvurulara dair detaylar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitesi ve diğer belirtilen adreslerde yer alan kılavuzlardan incelenebilir.

Başvuru Şartları

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ve astsubay alımı için adaylarda aranan başlıca şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

1 Ocak 2021 itibarıyla 27 yaşını tamamlamamış olmak (Lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar için 32 yaşını geçmemiş olmak)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

Hamile olmamak

Önceden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ya da sözleşmeli erbaş/er olarak görevde olmamak ya da görevden çıkarılmamış olmak

Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar

Jandarma Genel Komutanlığı, toplamda 3590 personel alımı yapacak. Muvazzaf subay ve astsubay alımları için belirlenen kontenjanlar şu şekilde:

Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımları (150 Kontenjan)

Jandarma: 107

İstihkam: 2

Muhabere: 4

İkmal: 7

Bakım: 5

Personel: 2

Maliye: 2

Mühendis (İnşaat): 1

Mühendis (Bilgisayar): 1

Mühendis (Elektronik): 1

Öğretmen (Hukuk): 1

Öğretmen (İngilizce): 1

Öğretmen (İtalyanca): 1

Hukuk: 2

Tabip: 9

Diş Tabibi: 4







