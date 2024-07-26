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Taksilerde taksimetre açılış ücretine yüzde 22,19 zam! İstanbul'da taksi kısa mesafede indi-bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte Temmuz ayı zammı ile güncel tarife bilgileri

Taksi indi bindi ücreti 2024 yılı için Temmuz ayında yeniden belirlendi. İstanbul’da taksi ücretleri zamlandı. Toplu taşıma araçlarına gelen zam ile beraber taksi, minibüs ve servis ücretleri değişti. Sarı taksilerde açılış ücretinin yanı sıra indi-bindi ücretleri merak kazandı. İstanbul'da taksimetre açılış ücreti ile indi bindi ücreti güncel tutarları ne kadar oldu? Taksi kısa mesafede indi-bindi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte güncel ücret ve tarife bilgileri...

11:04 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Taksimetre açılış ücreti
Taksimetre açılış ücreti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Buna göre, taksimetre açılışı, kısa mesafe indi- bindi tarifesi de değişti.

İstanbul'da taksi kısa mesafede indi-bindi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

UKOME toplantısı ile ulaşım araçlarının yeni zamlı ücretleri belirlendi. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya,

Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya,

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya,

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Minibüslerde kısa mesafe tarifesi de güncellendi

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

İşte İBB tarafından İstanbul toplu taşımada yapılan zammın ardından Temmuz ayı güncel yolculuk tarifesi

toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam teklifi görüşüldü.

Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükseldi.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarıldı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltildi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.



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