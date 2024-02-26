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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı: Sonuçlar nasıl öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 işçisi alımı yapıyacak. 13 Şubat 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Şubat 2024 tarihinde sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı kamu personeli işçi alımı noter kurası için tarih belli oldu. Peki Kura ne zaman ve nasıl çekilecek? İşçi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte kura çekim tarihi ve isim listesi görüntüleme ekranı...

13:15 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:16 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekim sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı için geri sayım başladı. 1500 tarım işçisi alımı başvuruları 13-19 Şubat tarihleri arasında alındı. Kamu işçi alımı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1.500 tarım işçisi alımı kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak. Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın ekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.500 İŞÇİ ALIMI KURA KONTENJANI NE KADAR?

15 Boya Badanacı, 15 Kaynakçı, 152 Hayvan Bakıcısı, 16 Marangoz, 18 Garson, 184 Bahçe İşçisi, 19 İş Makinesi Operatörü, 198 Tarla İşçisi, 27 İnşaat Ustası, 28 Bekçi, 3 Kasap, 30 Bahçıvan, 308 Laboratuvar Hizmetleri İşçisi, 34 Kaloriferci, 34 Otobüs Şoförü, 36 Usta Öğretici, 37 Aşçı Yardımcısı, 39 Traktör Sürücüsü 42 bulaşıkçı, 49 Aşçı, 5 Kaptan, 60 Elektrikçi, 64 Sera İşçisi, 70 Tesisatçı, 8 Motor Ustası, 9 Ağır Vasıta Şoförü alımı için kura çekimi yapılacak.

KPSS 2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" duyurusuyla sonuçların açıklandığını duyurdu.

Kamu personeli alımı - Memur işçi ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz çok sayıda sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları
Kamu personeli alımı - Memur işçi ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz çok sayıda sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları

Kamu personel alımı, memur işçi ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere, Resmi Gazete ile İŞKUR iş ilanları üzerinden KPSS'li KPSS'siz kamuya binlerce personel alımları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere binlerce personel alınacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 8 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kamu iş ilanları ile sözleşmeli sağlık personeli, öğretmen, polis, bekçi ve temizlik görevlisi olmak üzere farklı branşlarda binlerce alım yapılacak. İşte Mart ayında kamuya alım yapacak kadrolar ve kontenjanlar…

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#işçi alımı
#kura çekilişi sonuçları
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