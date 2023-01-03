Özgün Teknisyen maaş zammı 2023
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Teknisyen maaş zammı 2023

Teknisyen maaşları 2023 araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon verilerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Aralık enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşı zammı da belli oldu. TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı. Peki, teknisyen maaşı ne kadar oldu? 2023 teknisyen maaşı ile ilgili son durum.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNİSYEN MAAŞI 2023: Teknisyen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük yeni Teknisyen maaşı hesaplama
2023 teknisyen maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu. 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır. Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Teknisyen maaş zammı
Teknisyen maaş zammı

2023 teknisyen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 memur zammı ile lise mezunu teknisyen (11/1) maaşları 10 bin 100 TL'den 11 bin 763 TL'ye yükseldi. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.

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