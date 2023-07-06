2023 teknisyen maaşları
Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verilerilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulmasıyla birlikte 2023 hemşire maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.
2023 teknisyen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Enflasyon oranlarına göre lise mezunu teknisyenlerin maaşı, 13 bin 130 liradan, 14 bin 434 liraya yükseldi. 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/11 derecesine teknisyen maaşı 23 bin 511 TL oldu.
2023 Tekniker Maaşları
Kamuya ve Özele alım yapan kurumların yaptıkları açıklamalara göre 2023 yılı tekniker maaşları merak edilen konular arasında yer almakta. Kamuda hizmet ve dereceye gire hizmet veren tekniker adayları ortalama olarak 12.200 TL Maaş almaktadır.
Memur maaşı ne kadar olacak?
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
Refah payı zammı ne kadar?
Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.
AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
2023 memur maaşları ne kadar oldu?
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 20.724
Zamlı maaş 32.451
MEMUR- (Üniversite Mezunu) (derece 9/1)) maaşı ne kadar?
Önceli maaş 12.632
Zamlı maaş 22.938
UZMAN ÖĞRETMEN (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 18.246
Zamlı maaş 29.538
ÖĞRETMEN (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 15.793
Zamlı maaş 26.654
BAŞKOMİSER (derece 3/1)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 20.873
Zamlı maaş 32.626
POLİS MEMURU (derece 8/1)) maaşı ne kadar?
Önceli maaş 18.235
Zamlı maaş 29.525
UZMAN DOKTOR (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 39.872
Zamlı maaş 54.959
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) (derece 5/1)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 15.611
Zamlı maaş 26.440
MÜHENDİS (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 21.295
Zamlı maaş 33.122
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) (derece 11/1)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 13.142
Zamlı maaş 23.538
PROFESÖR (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 34.057
Zamlı maaş 48.124
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (derece 7/1)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 20.139
Zamlı maaş 31.763
VAİZ (derece 1/4)) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 16.615
Zamlı maaş 27.620
AVUKAT (derece 1/4) maaşı ne kadar?
Önceki maaş 19.968
Zamlı maaş 31.562