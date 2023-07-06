Temmuz memur maaşında belirleyici olan Haziran ayı enflasyon verilerilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulmasıyla birlikte 2023 hemşire maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.

2023 teknisyen maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Enflasyon oranlarına göre lise mezunu teknisyenlerin maaşı, 13 bin 130 liradan, 14 bin 434 liraya yükseldi. 6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/11 derecesine teknisyen maaşı 23 bin 511 TL oldu.

2023 Tekniker Maaşları

Kamuya ve Özele alım yapan kurumların yaptıkları açıklamalara göre 2023 yılı tekniker maaşları merak edilen konular arasında yer almakta. Kamuda hizmet ve dereceye gire hizmet veren tekniker adayları ortalama olarak 12.200 TL Maaş almaktadır.

Memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

Refah payı zammı ne kadar?

Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

2023 memur maaşları ne kadar oldu?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 20.724

Zamlı maaş 32.451

MEMUR- (Üniversite Mezunu) (derece 9/1)) maaşı ne kadar?

Önceli maaş 12.632

Zamlı maaş 22.938

UZMAN ÖĞRETMEN (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 18.246

Zamlı maaş 29.538

ÖĞRETMEN (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 15.793

Zamlı maaş 26.654

BAŞKOMİSER (derece 3/1)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 20.873

Zamlı maaş 32.626

POLİS MEMURU (derece 8/1)) maaşı ne kadar?

Önceli maaş 18.235

Zamlı maaş 29.525

UZMAN DOKTOR (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 39.872

Zamlı maaş 54.959

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) (derece 5/1)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 15.611

Zamlı maaş 26.440

MÜHENDİS (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 21.295

Zamlı maaş 33.122

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) (derece 11/1)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 13.142

Zamlı maaş 23.538

PROFESÖR (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 34.057

Zamlı maaş 48.124

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (derece 7/1)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 20.139

Zamlı maaş 31.763

VAİZ (derece 1/4)) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 16.615

Zamlı maaş 27.620

AVUKAT (derece 1/4) maaşı ne kadar?

Önceki maaş 19.968