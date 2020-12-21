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BİLİM

21 Aralık kış gün dönümü nedir?

Gece-gündüz ya da mevsimler, Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküreyi etkileyen gün dönümleriyle meydana geliyor. Bu kapsamda insanlar 21 Aralık'tan sonra günler uzar mı ya da 21 Aralık kış gün dönümü nedir? gibi soruları fazlasıyla merak ediyor. Bu haberde kısaca özetliyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
21 Aralık
21 Aralık

KuzeyYarımkürede Aralık ayında günler uzamaya başlarken Güney Yarımkürede ise günler kısalmaya başlıyor. Bununla birlikte bugün yani 21 Aralık ise Kuzey Yarımkürede kış Güney Yarımkürede ise yaz başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Dünya'nın 21 Aralık'taki konumu.

21 Aralık en uzun gece ne anlama geliyor?

Doğal olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımkürede en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanıyor. Buradan yola çıktığımızda aslında Türkiye'de en uzun gecenin 21 Aralık'ta yaşanmasıyla birlikte 23 Aralık itibariyle de geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlıyor.

Türkiye'nin en kuzeyindeki şehir olan Sinop'ta bugün 15 saat 6 dakikayla en uzun gece yaşanacak. Hatay ise tam tersi olarak 14 saat ile en kısa geceyi yaşayacak.

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