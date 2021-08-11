Aşı karşıtı ‘tweet’ler yurt dışı kaynaklı

Sosyal medya üzerinden aşı karşıtlığı yapan hesapların 5’te birinin yurt dışı kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Bilim Kurulu Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Alper Şener, “Sosyal medyada yürütülen aşı karşıtı hashtag (etiket) çalışmalarının 5’te 1’i yurt dışı kaynaklı. Yapılan bir araştırmaya göre #asıolmayacağım etiketi kullanılarak 17 bin 500 tweet atılmış. Türkiye kamuoyunu doğrudan etkileyen tweetlerin yüzde 18.2’lik kısmı ise Almanya’dan atılıyor” dedi.

Alper Şener

Aşı olduğu halde aşı karşıtlığı yapanların olduğunu da aktaran Şener, “Yurt dışında sürdürülen söylemler, Türkiye’ye kopyala-yapıştır ile dayatılıyor. Bazı doktor unvanlı kişiler bu söylemleri yayıyor. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Bu doktor unvanlı kişilerin bu işten maddi menfaat elde ettiğini düşünüyoruz, insanlarımız lütfen olumsuz söylemlere kulak asmayıp aşısını olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç Baran

HELPTURKEY GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Hakemli bir dergide yayınlamak üzere aşı karşıtlığına ilişkin sosyal medya araştırmasına imza atan Araştırmacı Sağlık Çalışanı Sevinç Baran da şunları söyledi: “Aşı karşıtı söylemlerin herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Slogan ve duvar yazısı niteliğinde cümlelerle etkili olmaya çalışıyorlar. Çoğunlukla da özellikle yurt dışında aşı karşıtlarının kullandığı argümanları kullanıyorlar. Bu tıpkı ‘helpturkey’ etiketinde olduğu gibi, yurt dışından yönlendirildiği düşüncesini akla getiriyor” dedi. Bazı cemaat ve grupların bu algıyı yürüttüğünü söyleyen Baran, popüler olup takipçi toplamak isteyen kişiler ve hekimlerin de bu algıya destek verdiğini öne sürdü. Twitter’dan researcher API hizmeti satın alarak söz konusu araştırmaya imza attığını kaydeden Baran, “#asıolmayacağım etkiletine en çok tweet 6 Aralık 2020 tarihinde atılmış. Bu yaklaşık yüzde 55.3’lük bir orana karşılık geliyor. Aşı karşıtları en fazla ‘tweet’i Perşembe ve Cuma günü atmışlar. ‘Tweet’lerde en çok Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketliyorlar” diye konuştu.