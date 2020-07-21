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Teknoloji Dünyanın ilk operasyonel silahlı drone sistemi Songar yerlilik belgesi aldı
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Türkiye'nin silahlı drone sistemi Songar

Dünyanın ilk operasyonel silahlı drone sistemi: Songar yerlilik belgesi aldı


Türkiye drone piyasasına yeni bir ürün daha sundu. Daha önce, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka gibi büyük dronelar yapılmıştı. Songar'ın işleyiş biçimi ise bunlardan biraz farklı. Songar, Türkiye'den çıkan ilk silahlı drone. Songar, ABD, İsrail, Çin, İngiltere gibi ülkelerden pek çok yabancı yayın organınca "dünyanın ilk operasyonel silahlı drone sistemi" olarak duyurulmuştu.

Haber Merkezi AA
Songar yerlilik belgesi aldı.
Songar yerlilik belgesi aldı.

Türkiye insansız araçlarla gökleri domine ederken her ihtiyaca uygun drone üretmekten de geri kalmıyor.

Kamikaze drone Kargu gibi Songar da spesifik bir ihtiyaca göre hazırlanmış durumda. Songar, Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi.

  • Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, yüzde 83,42'lik yerlilik oranıyla "Yerli Malı Belgesi" aldı.

Askeri kara araçları elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf insansız hava araçları (İHA), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD'ın, Türkiye'nin ilk silahlı milli drone sistemi olarak geliştirdiği Songar, yüksek teknoloji düzeyinde yüzde 83,42'lik yerli katkı oranıyla "Yerli Malı Belgesi" almayı başardı.

AA
Silahlı drone Songor

Otomatik makineli tüfekten sonra, bomba atar da entegre edilen, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri geliştirilen Songar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Hedefimiz sistemin yüzde 100 yerli olması

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, yeni yetenek ve donanım kazandırarak geliştirdikleri Songar'ın, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik ve millilik hedefine önemli bir katkı sunmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sunar, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek yolunda koyduğu hedeflere, yüksek teknoloji ürünümüz Songar ile katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında ASİSGUARD olarak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız devam ediyor. Hem mevcut sistemlerimizde yerlilik oranını artırmayı hem de yüksek mühendislik kapasitemizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz."

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Ortak operasyon yapabiliyor

Atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli milli kabiliyetlerinden biri olarak envantere giren Songar Silahlı Drone Sistemi, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi birçok kritik görevi icra edebiliyor.

Songar
  • Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar da entegre edilen Songar, ASİSGUARD tarafından özgün olarak tasarlanan "Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü" ile geliştirilmeye devam ediliyor.

Songar'a ayrıca olası tehditlerin uyarılmasına yönelik anons sistemi eklenmesi de hedefleniyor.

Ve Songar görevde
GÜNDEM
Ve Songar görevde
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