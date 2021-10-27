Teknoloji Uzay meraklılarına müjde Dünyanın en büyük gezici sergisi NASA Space Adventure İstanbula geliyor
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Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure sergisi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak.

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Haber Merkezi AA
Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi NASA Space Adventure İstanbula geliyor
NASA Space Adventure

NASA Sergisi'nden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; Ataşehir'de meraklılarıyla buluşacak.

NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

Hupalupa Expo tarafından 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan sergi, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapıyor.

NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

Dört yılda 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek aytaşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.


NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

Rehberli turlarla ilgi çekici uzay hikayelerini dinleme şansı sunan, VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Space Adventure, birbirinden farklı atölye çalışmalarını da barındırıyor.


NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

NASA Space Adventure
NASA Space Adventure

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