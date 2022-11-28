Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı kontenjanları, KPSS atanma puanı nedir?

Tıbbi sekreterlik nedir ne iş yapar, ne kadar maaş alır?

ÖSYM'nin internet sitesinde, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/11): Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" ilanı yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar için KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, tercihler 30 Kasım-5 Aralık arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 30 Kasım saat 14.00'te başlayacak, 5 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tıbbi sekreter alımı ne kadar?

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

REKLAM

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Tıbbi Sekreterlik KPSS Atama Taban Puanları 2022

Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı Tıbbi Sekreterlik alımlarda 734 kontenjan ayırmıştır alımlar oluşan taban puan 80,680 olurken tavan puan ise 93,195 puan olmuştur.

Tıbbi Sekreterlik Ne Demek?

Tıbbi sekreter, sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilere verilen mesleki unvandır.

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tıbbi sekreterin mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir; Gelen hasta telefonlarına cevap vermek, mesajları kaydetmek ve doktora iletmek, Randevu almak için arayan hastalara sigorta ve ödeme bilgisini vermek, Hastaları muayenehaneye kabul etmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek, Hasta vizite tarihlerini ayarlamak, Hastalar, muayenehaneden ayrılmadan önce bir sonraki randevu tarihini ayarlamak, Doldurulması gereken formları hastalara iletmek, Doktorun takvimini ayarlayarak iş verimliliğini sağlamak, Yaklaşmakta olan vizite tarihlerini hatırlatmak üzere hastalara telefon açmak, Laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletmek, Doktor tarafından dikte edilen hasta öyküsü, ameliyat notu ve tıbbi raporları kayıt altına almak, Faturalama işlemlerini gerçekleştirmek, Hasta mahremiyetine sadık kalmak, Mesleki standartlara, hastane politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalmak, Ofis ekipmanında meydana gelen arıza onarımının yapılmasını sağlamak, Sarf malzemesi stoğu siparişi gibi çeşitli büro ve idari işlevleri yerine getirmek, Finansal kayıtları tutmak.

Nasıl Tıbbi Sekreter Olunur?

Tıbbi sekreter olmak için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının iki yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda, meslek liselerinin, Büro Yönetimi ile Sekreterlik ve Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olan kişiler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programına sınavsız geçiş yapabilmektedirler.

REKLAM

Tıbbi Sekreterde Olması Gereken Özellikler

Tıbbi terminoloji ve yönetmeliğe hakimiyet,

Microsoft Office Suite programları bilgisine sahip olmak,

Hastaların ihtiyaçlarını ve doktorların talimatlarını anlamayı sağlayacak aktif dinleme becerisi göstermek,

Beden dilini anlama, insanlarla görüşme ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak,

Sabırlı ve güler yüzlü olmak,

Sigorta formları, hasta dosyaları ve ofis malzemelerini takip etmeye yarayacak organizasyonel beceriye haiz olmak,

Kişiler ve kurumlar arası yazışmaları gerçekleştirebilmek.

Tıbbi sekreter maaşları ne kadar?

Tıbbi Sekreter poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşları da artmaktadır.

Ortalama Tıbbi Sekreter maaşları 7.260 TL.

En düşük tıbbi sekreter maaşları 5.810 TL,

En yüksek Tıbbi sekreter maaşları 12.870 TL’dir.