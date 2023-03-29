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TOGG dijital kura çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek

Yerli otomobil TOGG T10X için ön sipariş dönemi 27 Mart Pazartesi günü sona erdi. Ön siparişin sona ermesiyle gözler "TOGG kura çekimi saat kaçta ve ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte TOGG kura çekilişi tarihi...

08:26 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOGG kura çekilişi

TOGG kura çekilişi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön sipariş dönemi 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Peki, TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak? Yerli otomobil TOGG kura çekimleri bugün mü?

TOGG KURA ÇEKİLİŞİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

TOGG sahibi olmak için ön sipariş verenlerin sayısı merak ediliyor.

TOGG'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 177 bin 467 ulaştığını aktardı.

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOGG T10X kura çekilişi 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak.

TOGG T10X FİYATI NE KADAR?

Togg'un yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren T10X modelinin başlangıç fiyatı ise 953 bin lira olarak açıklandı.

T10X'in fiyatları:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.



#togg
#yerli otomobil
#togg kura çekilişi
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