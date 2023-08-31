Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak

Şampiyonlar Ligi grupları ve fikstürü netleşiyor. Galatasaray'ın gruptaki diğer 3 rakibi kura çekimi sonrası belli olacak. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, kuraya 4. torbadan katılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim, hangi grupta? İşte detaylar...