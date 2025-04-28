Ulusal Staj Programı (UPS) 2025 sonuçları: Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Ulusal Staj Programı sonuçları için geri sayım hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen başvurular sonrası, öğrenciler sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Ulusal Staj Programı’nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, değerleme sürecinin tamamlanmak üzere olduğu ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına kısa bir süre kaldığı belirtildi. Başvurular sırasında adaylar, ilgili belgeleri ve bilgilerini yükleyerek değerlendirmeye sundu. Bu belgeler, ilgili kurumlar tarafından kontrol edilerek değerlendirilmeye alındı.

BAŞVURU SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ulusal Staj Programı'nın (UPS) sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ulusal Staj Programı başvuruları 23 Aralık 2024 tarihinde açılmış ve 10 Mart 2025 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili kurumlarca kontrol edilmiş ve değerleme süreci başlatılmıştır.

Her yıl olduğu gibi, adayların “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır.

Süreç hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Kariyer Kapısı web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Ulusal Staj Programı’na öğrenci girişi yaptığınızda sol menüde bulunan Yardımcı Kaynaklar bölümünü incelemenizi öneririz."

KİMLER BAŞVURABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.