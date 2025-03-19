Yarın (20 Mart) Aksaray'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aksaray için yaptığı hava durumu uyarılarının ardından, kentin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte, öğrenciler ise okullar yarın tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. Kar tatili ile ilgili Aksaray Valiliği açıklamaları haberimizde.
Ülkenin büyük bölümünde soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Aksaray'ın bazı ilçelerinde de akşam saatlerinde kar yağışı yoğun şekilde görüldü. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin de merakla beklediği okulların tatil olmasına ilişkin resmi açıklama valilik tarafından duyuruldu.
YARIN (20 MART) AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
AKSARAY HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, Aksaray'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;
Perşembe: -5° Karlı
Cuma: -4° Bulutlu
Cumartesi: -2° Güneşli
Pazar: 4° Güneşli
Pazartesi: 5° Güneşli