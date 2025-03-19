Yarın (20 Mart) Aksaray'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması

Ülkenin büyük bölümünde soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Aksaray'ın bazı ilçelerinde de akşam saatlerinde kar yağışı yoğun şekilde görüldü. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin de merakla beklediği okulların tatil olmasına ilişkin resmi açıklama valilik tarafından duyuruldu.