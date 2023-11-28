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Şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak! Yarın hava nasıl olacak? 29 Kasım il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağış var mı? 29 Kasım Çarşamba il il hava durumu...

10:11 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 09:56 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında olduğu 23 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bugün ve yarınki hava durumu haberimizde.

Bugün hava nasıl olacak? 28 Kasım 2023

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, kuzey ve doğu ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Avrupa Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

Yarın Hava Nasıl Olacak? 29 Kasım 2023

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#meteoroloji
#il il hava durumu
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