İsteğe bağlı sigorta primi, 2024 yılı asgari ücretin belli olmasıyla birlikte merak konusu oldu. yüzde 49 zam oranıyla yeni asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylelikte bazı kalemlerde değişiklikler oldu. Bunlar arasında isteğe bağlı emekli prim tutarı da var. Peki isteğe bağlı sigorta primi 2024 ne kadar oldu? İsteğe bağlı sigorta emeklisi ne kadar maaş alır? İsteğe bağlı sigorta prim tutarları ve hesaplama nasıl yapılır?