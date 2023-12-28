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Resmi Gazete kararları: Değerli kağıtlar satış bedelleri belli oldu! Kimlik kartları, sürücü belgeleri, pasaport defteri ücretleri zamlandı

Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu. İşte detaylar.

09:26 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:48 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Değerli kağıtların 2024 satış bedelleri belli oldu
Değerli kağıtların 2024 satış bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira, pasaport bedeli 790 lira, ikamet izni bedeli 565 lira oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 260 lira ödenecek.

Yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları ne kadar oldu?

Noter kağıtları 87 TL, beyanname 87 TL, protesto, vekaletname, resen senet 174 TL, pasaport 790 TL, ikamet izni 565 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL, aile cüzdanları 705 TL, sürücü belgeleri 990 TL, sürücü çalışma belgeleri 990 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, iş makinesi tescil belgesi 740 TL, banka çekleri 55 TL, mavi kart 130 TL, yabancı çalışma belgesi 565 TL, çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu.


#kimlik yenileme ücreti
#pasaport ücreti
#ehliyet ücreti
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