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4 OCAK 2024 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Elektrikli Motorlu Bisiklet, IP Kamera, Bluetooth Kulaklık, HD Android TV’ler…

A101 aktüel ürünler kataloğu ile birlikte yeni yılın yeni fırsatlarını duyurdu. A101 yeni yılın ilk haftasına özel büyük indirim fırsatlarıyla geliyor. 4 Ocak 2024 Perşembe günü Toshiba 58 inç ultra HD Android TV 13.999 TL, Arzum dikey süpürge AR 4090 6.099 TL, Kiwi filtre kahve makinesi 439 TL, ip kamera, kablolu ve kablosuz kulaklık gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. İşte, 4 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

15:17 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Ocak 2024 Perşembe
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Ocak 2024 Perşembe

A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Ocak 2024 Perşembe günü teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden mobilyaya kadar birçok ürün sürpriz indirimlerle satışa sunulacak. Haftanın en ilgi çeken ürünü ise 12.990 TL fiyatıyla Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet. A101 4 Ocak 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 OCAK 2024 PERŞEMBE

Toshiba 58 inç ultra HD Android TV 13.999 TL

Toshiba 55 inç ultra HD Qled Android TV 16.999 TL

Onvo 50 inç ultra HD HDR Android 13 smart led TV 9.499 TL

32 inç HD ready Android 13 smart led TV 4.399 TL

Lenovo notebook 6.999 TL

Oukitel akıllı telefon 4499 TL

Lenovo mouse 179 TL

Volta ve sm elektrikli motorlu bisiklet 12.990 TL

NOT:
Volta ve sm elektrikli motorlu bisiklet 12.990 tl fiyatı ve
4.500 adet stok sınırıyla
30 gün içerisinde adresinize en yakın volta motor servisinde ücretsiz teslimat avantajına sahip olarak satışa çıkacak.

Taç ultra granit basık tencere 419 TL

24 CM ultra granit derin tencere 419 TL

Ultra granit tava 299 TL

Vakumlu kilitli saklama kabı üçlü set 129 TL

Saklama kabı seti 8 parça ürününde 139 TL

Manuel kollu rende 199 TL

Pratik basmalar 119 TL


Karma bebek ürünleri 15,90 TL

Desenli basamak 49,90 TL

Şeffaf kova 59,90 TL

Şeffaf maşrapa 14,90 TL

Şeffaf küvet 149 TL

Cam mama kavanozu 12,90 TL

Oval oyuncak filesi 69,90 TL

Beslenme kutusu 19,90 TL


ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!

ŞOK market 30 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılın son günlerine özel indirimli ürün fırsatları tüketicilerle buluşuyor. ŞOK’ta bu hafta el yapımı olmasıyla dikkat çeken Homelle markalı kapaklı natural hasır sepet 20x23cm 145 liradan satılacak. Natural hasır küçük sepet 20x23cm 125 lira, orta boy sepet 22x25cm 145 TL’den satışa sunulacak. Columbia ve Vans markalı ayakkabılar sürpriz indirimlerle ve ücretsiz kargo seçenekleriyle reyonlarda yerini alacak. Columbia markalı olarak gelen 38 stokla sınırlı Newton Ridge Plus Waterproof 3499 TL’den, Crestwood waterproof ise 72 stok adetiyle 2799 TL fiyatla satılacak. İşte 30 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.



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19 dakika önce
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4 OCAK 2024 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! Elektrikli Motorlu Bisiklet, IP Kamera, Bluetooth Kulaklık, HD Android TV’ler…