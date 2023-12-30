A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Ocak 2024 Perşembe günü teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden mobilyaya kadar birçok ürün sürpriz indirimlerle satışa sunulacak. Haftanın en ilgi çeken ürünü ise 12.990 TL fiyatıyla Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet. A101 4 Ocak 2024 Perşembe aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4 OCAK 2024 PERŞEMBE
Toshiba 58 inç ultra HD Android TV 13.999 TL
Toshiba 55 inç ultra HD Qled Android TV 16.999 TL
Onvo 50 inç ultra HD HDR Android 13 smart led TV 9.499 TL
32 inç HD ready Android 13 smart led TV 4.399 TL
Lenovo notebook 6.999 TL
Oukitel akıllı telefon 4499 TL
Lenovo mouse 179 TL
Volta ve sm elektrikli motorlu bisiklet 12.990 TL
Taç ultra granit basık tencere 419 TL
24 CM ultra granit derin tencere 419 TL
Ultra granit tava 299 TL
Vakumlu kilitli saklama kabı üçlü set 129 TL
Saklama kabı seti 8 parça ürününde 139 TL
Manuel kollu rende 199 TL
Pratik basmalar 119 TL
Karma bebek ürünleri 15,90 TL
Desenli basamak 49,90 TL
Şeffaf kova 59,90 TL
Şeffaf maşrapa 14,90 TL
Şeffaf küvet 149 TL
Cam mama kavanozu 12,90 TL
Oval oyuncak filesi 69,90 TL
Beslenme kutusu 19,90 TL