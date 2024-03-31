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Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları belli oldu! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde Yeniden Refah Partisi Canlı Oy Oranı, Seçim Sonuçları

Yerel seçim sonuçları belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırması ile seçim sonuçlarına dair ilk veriler geldi. Yeniden Refah Partisi 2024 İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları da netleşiyor. Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinde 39 aday çıkardı. İstanbul'da Yeniden Refah Partisi oy oranı yüzde kaç? Yeniden Refah Partisi ilçe ilçe nerede, kaç oy aldı? Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aldığı belediye var mı, hangi aday hangi belediyeyi kazandı? İşte 2024 seçim sonuçlarına göre Yeniden Refah Partisi (YRP) ilçe ilçe canlı oy oranları...

20:06 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 20:07 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
YRP İstanbul oy oranları
YRP İstanbul oy oranları
Yeniden Refah Partisi
İstanbul seçim sonuçları
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Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları 2024

31 Mart 2024 Yeniden Refah İstanbul seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi il ilçede hangi partinin adayı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak yenisafak.com adresinden takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Yeniden Refah Partisi
ve oy oranları anlık YENİ ŞAFAK seçim canlı olarak güncellenecek.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL CANLI SEÇİM SONUÇLARI

YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL İLÇE İLÇE ADAY İSİM LİSTESİ

İstanbul Adalar: Faruk İlerisoy

İstanbul Arnavutköy: Abdurrezzak İlbeyi

İstanbul Ataşehir: Bülent Tüylü

İstanbul Avcılar: Mustafa Demirci

İstanbul Bağcılar: Faruk Bağcı

İstanbul Bahçelievler: Metin Türk

İstanbul Bakırköy: Salih Doğan

İstanbul Başakşehir: Kadir Karaca

İstanbul Bayrampaşa: Hakan Arabacı

İstanbul Beşiktaş: Osman Topak

İstanbul Beykoz: Mustafa Kazım Alpay

İstanbul Beylikdüzü: Vehbi Orakçı

İstanbul Beyoğlu: Zeynel Özmen

İstanbul Büyükçekmece: Yücel Sundur

İstanbul Çatalca: Ali Açıkgöz

İstanbul Çekmeköy: Yücel Evsen

İstanbul Esenler: Mahmut Okudan

İstanbul Esenyurt: Ahmet Fatih Hatunoğlu

İstanbul Eyüpsultan: Lokman Çelik

İstanbul Fatih: Halit Özkarataşlıoğlu

İstanbul Gaziosmanpaşa: Ahmet Yılmaz

İstanbul Güngören: İsa Çetin

İstanbul Kadıköy: Levent Metin

İstanbul Kağıthane: Burhan Asaf Şafak

İstanbul Kartal: Nevzat Şavluk

İstanbul Küçükçekmece: Mehmet Yavan

İstanbul Maltepe: Küçükağa Hacıefendioğlu

İstanbul Pendik: Fahrettin Karakurt

İstanbul Sancaktepe: Cemil Cebir

İstanbul Sarıyer: İsmet Temel

İstanbul Silivri: Ömer Hakverdi

İstanbul Sultanbeyli: Ömer Urgun

İstanbul Sultangazi: Yasin Kul

İstanbul Şile: Necmettin Deniz

İstanbul Şişli: Gülşen Kılınçer

İstanbul Tuzla: İbrahim Gökay

İstanbul Ümraniye: Orçun Şekercioğlu

İstanbul Üsküdar: Turgut Sadıkoğlu

İstanbul Zeytinburnu: Gökhan Kasap

YEREL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.



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Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları belli oldu! 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde Yeniden Refah Partisi Canlı Oy Oranı, Seçim Sonuçları