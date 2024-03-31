31 Mart 2024 Yeniden Refah İstanbul seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi il ilçede hangi partinin adayı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak yenisafak.com adresinden takip edilebilecek.