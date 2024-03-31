Yeniden Refah Partisi İstanbul ilçe ilçe oy oranları 2024
31 Mart 2024 Yeniden Refah İstanbul seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi il ilçede hangi partinin adayı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak yenisafak.com adresinden takip edilebilecek.
YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL CANLI SEÇİM SONUÇLARI
YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL İLÇE İLÇE ADAY İSİM LİSTESİ
İstanbul Adalar: Faruk İlerisoy
İstanbul Arnavutköy: Abdurrezzak İlbeyi
İstanbul Ataşehir: Bülent Tüylü
İstanbul Avcılar: Mustafa Demirci
İstanbul Bağcılar: Faruk Bağcı
İstanbul Bahçelievler: Metin Türk
İstanbul Bakırköy: Salih Doğan
İstanbul Başakşehir: Kadir Karaca
İstanbul Bayrampaşa: Hakan Arabacı
İstanbul Beşiktaş: Osman Topak
İstanbul Beykoz: Mustafa Kazım Alpay
İstanbul Beylikdüzü: Vehbi Orakçı
İstanbul Beyoğlu: Zeynel Özmen
İstanbul Büyükçekmece: Yücel Sundur
İstanbul Çatalca: Ali Açıkgöz
İstanbul Çekmeköy: Yücel Evsen
İstanbul Esenler: Mahmut Okudan
İstanbul Esenyurt: Ahmet Fatih Hatunoğlu
İstanbul Eyüpsultan: Lokman Çelik
İstanbul Fatih: Halit Özkarataşlıoğlu
İstanbul Gaziosmanpaşa: Ahmet Yılmaz
İstanbul Güngören: İsa Çetin
İstanbul Kadıköy: Levent Metin
İstanbul Kağıthane: Burhan Asaf Şafak
İstanbul Kartal: Nevzat Şavluk
İstanbul Küçükçekmece: Mehmet Yavan
İstanbul Maltepe: Küçükağa Hacıefendioğlu
İstanbul Pendik: Fahrettin Karakurt
İstanbul Sancaktepe: Cemil Cebir
İstanbul Sarıyer: İsmet Temel
İstanbul Silivri: Ömer Hakverdi
İstanbul Sultanbeyli: Ömer Urgun
İstanbul Sultangazi: Yasin Kul
İstanbul Şile: Necmettin Deniz
İstanbul Şişli: Gülşen Kılınçer
İstanbul Tuzla: İbrahim Gökay
İstanbul Ümraniye: Orçun Şekercioğlu
İstanbul Üsküdar: Turgut Sadıkoğlu
İstanbul Zeytinburnu: Gökhan Kasap
YEREL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Oy verme işleminin tamamlanmasıyla Kurul'un toplanarak yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına ilişkin karar vereceğini belirten Yener, yayın yasakları kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunulmamasını istedi.