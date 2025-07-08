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2025 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puanı nasıl hesaplanır? Doğru- yanlış hesabı ve standart puan detayı

2025 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puanı nasıl hesaplanır? Doğru- yanlış hesabı ve standart puan detayı

23:068/07/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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2025 ALES/2 sonuçları için takvim netleşti
2025 ALES/2 sonuçları için takvim netleşti

2025-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), 6 Temmuz 2025 Pazar günü, Türkiye genelinde 81 ildeki 92 sınav merkezinde başarıyla tamamlandı. 386 bina ve 5.781 salonda düzenlenen sınava on binlerce aday katıldı. Adaylar sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’luk kısmıyla netlerini hesaplamaya başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimine göre ALES/2 sonuçlarının 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

Sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak. Sonuç belgesi adaylara gönderilmeyecek, yalnızca dijital ortamda sunulacak. Adayların sonuç belgelerinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere; testlere verilen doğru-yanlış sayıları, standart puanları, başarı sıralamaları ve sonuç belgesi kontrol kodu yer alacak.

ALES puanı nasıl hesaplanıyor?

ALES sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor ve değerlendirme süreci şu şekilde işliyor: Her test için adayın doğru ve yanlış cevap sayısı hesaplanır.

Ham puan = Doğru sayısı – (Yanlış sayısı ÷ 4)

Elde edilen ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.

Bu puanlardan hareketle üç farklı Ağırlıklı Puan (AP) hesaplanır:

ALES Sayısal: %75 sayısal, %25 sözel

ALES Sözel: %25 sayısal, %75 sözel

ALES Eşit Ağırlık: %50 sayısal, %50 sözel

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