2025 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puanı nasıl hesaplanır? Doğru- yanlış hesabı ve standart puan detayı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimine göre ALES/2 sonuçlarının 25 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

ALES sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

Sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak. Sonuç belgesi adaylara gönderilmeyecek, yalnızca dijital ortamda sunulacak. Adayların sonuç belgelerinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere; testlere verilen doğru-yanlış sayıları, standart puanları, başarı sıralamaları ve sonuç belgesi kontrol kodu yer alacak.

ALES puanı nasıl hesaplanıyor?

ALES sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor ve değerlendirme süreci şu şekilde işliyor: Her test için adayın doğru ve yanlış cevap sayısı hesaplanır.

Ham puan = Doğru sayısı – (Yanlış sayısı ÷ 4)

Elde edilen ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.

Bu puanlardan hareketle üç farklı Ağırlıklı Puan (AP) hesaplanır:

ALES Sayısal: %75 sayısal, %25 sözel

ALES Sözel: %25 sayısal, %75 sözel