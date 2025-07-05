2025 ÖSYM ALES/2 sınav takvimi: ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta?

Yüksek lisans ve akademik kariyer hayali kuran adaylar için kritik gün yaklaşıyor! 2025-ALES/2 sınavı 6 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav öncesi hazırlıklarını hızlandıran adaylar şimdi "ALES kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak, kaç soru var?" sorularının yanıtını merak ediyor. Sınava dair tüm detayları ve sınav günü dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik…