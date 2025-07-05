2025 ÖSYM ALES/2 sınav takvimi: ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2025-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre, lisans mezunu adayların yüksek lisans ve doktora programlarına girişte kullanacağı ALES/2 oturumu, 6 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, sınavın başlama saati, süresi ve soru sayısı gibi detayları araştırıyor. İşte ALES/2 ile ilgili merak edilenler…
Yüksek lisans ve akademik kariyer hayali kuran adaylar için kritik gün yaklaşıyor! 2025-ALES/2 sınavı 6 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak. Sınav öncesi hazırlıklarını hızlandıran adaylar şimdi "ALES kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak, kaç soru var?" sorularının yanıtını merak ediyor. Sınava dair tüm detayları ve sınav günü dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik…
2025 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15'de başlayacak. Sınav saat 12.45'te sona erecek.
Söz konusu sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.