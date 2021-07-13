4444 gibi belli sayıda zikir çekme uygulamasının dini bir dayanağı var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "4444 gibi belli sayıda zikir çekme uygulamasının dinî bir dayanağı var mıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Duaların kabulü için samimiyet önemli olup, belirli sayılarda okunması şart değildir (Mü’min, 40/65; Tirmizî, Deavât, 66). Salât-ı tefrîciyenin ya da herhangi bir duanın 4444 defa veya belli zamanlarda okunması şart olmadığı gibi okunduğunda muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir âyet ve hadis de bulunmamaktadır. Kişinin, bir isteğinin yerine gelmesini Allah’tan isteyeceği vakit, iki rekât namaz kılması (İbn Mâce, İkametu’s-Salat, 189), Allah’a hamd edip Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selamda bulunması (Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23), duadan önce tövbe-istiğfar etmesi tavsiye edilir (Müslim, Zekât, 65)."

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