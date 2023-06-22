650 baz puan artışı ne demek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada (TCMB), "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadesin kullanıldı. Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." denildi.
650 baz puan hesaplaması nasıl yapılır?
Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25’den % 66.75’e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir.