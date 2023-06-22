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Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltti

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 650 puan artışla yüzde 15'e yükseltti. Peki 650 puan artış ne demek? Buz puan nasıl hesaplanır?

14:21 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
650 baz puan artışı ne demek?

650 baz puan artışı ne demek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamada (TCMB), "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." ifadesin kullanıldı. Açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." denildi.

650 baz puan hesaplaması nasıl yapılır?

Baz puan; faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25’den % 66.75’e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur. Diğer bir deyişle baz puan % 0.01 puana karşılık gelmektedir.



#merkez bankası
#650 baz puan
#faiz artırımı
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