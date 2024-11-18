Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından başvruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini tamamladı.KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda personel istihdam sağlanacak alımların sonuç tarihleri mercek altına alındı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Başvuruları 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı başvuru sonuçlarının, önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILDI?

Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden Edevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirdi. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.







