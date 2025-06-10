ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Peki ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından senede 3 kez uygulanıyor. İlk sınavının ardından gözler şimdi ALES 2 sınav tarihinde. Peki ALES 2 sınavı ne zaman? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak.