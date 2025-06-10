Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından senede 3 kez uygulanıyor. İlk sınavının ardından gözler şimdi ALES 2 sınav tarihinde. Peki ALES 2 sınavı ne zaman? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?