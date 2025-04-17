ALES/1 SONUÇ TARİHİ 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, 2025-ALES/1 sınav sonuçları için bekleyişte. 13 Nisan’da gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Takvime göre ALES sonuçları 2 Mayıs 2025’te ilan edilecek.