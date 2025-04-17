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ALES/1 SONUÇ TARİHİ 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 SONUÇ TARİHİ 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:5517/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ales sınav sonuç tarihi
Ales sınav sonuç tarihi

2025-ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin takvimine göre 13 Nisan’da uygulanan sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025’te açıklanacak. Sonuçlar, 5 yıl boyunca geçerli olacak.

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, 2025-ALES/1 sınav sonuçları için bekleyişte. 13 Nisan’da gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Takvime göre ALES sonuçları 2 Mayıs 2025’te ilan edilecek.

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.

ALES/2 NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

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