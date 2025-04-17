ALES/1 SONUÇ TARİHİ 2025: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-ALES/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin takvimine göre 13 Nisan’da uygulanan sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025’te açıklanacak. Sonuçlar, 5 yıl boyunca geçerli olacak.
Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, 2025-ALES/1 sınav sonuçları için bekleyişte. 13 Nisan’da gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Takvime göre ALES sonuçları 2 Mayıs 2025’te ilan edilecek.
2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.
Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamayla birlikte, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.
ALES/2 NE ZAMAN?
2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.