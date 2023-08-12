'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kavşakta 3 aracın çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.