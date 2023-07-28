Anestezi Taban Puanları, kontenjanları 2023

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Anestezi bölümüne girmek isteyen adaylar ise Anestezi taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Anestezi başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Anestezi Taban Puanları 2023

Anestezi Bölümü Taban Puanları 2023

Anestezi bölümü, 2 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Anestezi bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Anestezi bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Anestezi Bölümü Nedir?

Anestezi bölümü bir önlisans programıdır ve bölümün amacı ameliyat gibi anestezinin gerebileceği işler için anestezi işlemini başarıyla uygulayabilecek kişileri yetiştirerek sektöre katkı vermeleri beklenmektedir.

Anestezi bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı ve sağlık sektörüne karşı ilgili olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

Anestezi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Anestezi bölümünde, 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aday öğrencilerin Anestezi bölümüne alımı TYT puanı ile gerçekleşmektedir.

Anestezi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anestezi bölümü öğrencileri 4 dönemlik eğitim hayatları temel tıp bilimi ve anestezi üzerine birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

Anestezi bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları,

Beslenme İlkeleri, Enteral, Parenteral Beslenme

Sistem Hastalıkları,

Temel Anestezi,

Cerrahi Hastalıklar ve İşlemler,

Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları,

Biyomedikal Teknolojisi,

Enfeksiyon Hastalıkları,

Klinik Anestezi,

İleri Yaşam Desteği Uygulamaları,

Başta olmak üzere, birçok dersten 2 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde “Anestezi Önlisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Anestezi öğrencileri için DGS sınavı ile geçebilecekleri birçok 4 yıllık lisans bölümleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Sosyal Hizmet,

Hemşirelik,

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

Sağlık Yönetimi,

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Anestezi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Anestezi bölümü mezunu bireyler hastanelerde ameliyathane birimleri içerisinde görev alırlar, ameliyat edilecek hastayı hazırlamak ve anestezi işlemini gerçekleştirmek başlıca görevleridir. Ameliyathane birimindeki bütün sağlık personelleri ile uyum içerisinde çalışmaya özen gösterir.

Anestezi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Anestezi mezunu kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerler üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleridir.







