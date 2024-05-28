Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızının endişe verici bir şekilde kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne dair uyarısı, AK Parti MKYK toplantısında yankı buldu. Yapılan açıklamada doğum izni süresi ile ilgili yeni düzenlemelerin getirilebileceği sinyali verildi. Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün?

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızının endişe verici bir şekilde kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne dair uyarısı, AK Parti MKYK toplantısında yankı buldu. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli bir değerlendirme yapıldı. MKYK üyeleri, bu sorunun çözümü için atılması gereken adımlar üzerinde kafa yorarken, 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bu sürenin 1 yıla çıkarılmasının faydalı olabileceği fikri de masaya yatırıldı.

"Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. En az 3 çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Nüfus, millet olarak en büyük gücümüz. Bunu korumak zorundayız." Hafta başında yaptığı bu açıklamasının ardından partisinin MKYK toplantısında da gündem nüfus politikalarıydı. Annelere verilecek doğum izinlerinin artırılması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri hafta boyunca dikkat çekmiş, mesele çok tartışılmıştı. Çarşamba günü gerçekleşen MKYK toplantısında da masada nüfus başlığı vardı. AK Partili bir MKYK üyesi kendi ailesinden yola çıkarak, arzu edilen nüfus politikasının inşası için mevcut çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Annelere verilen 4 aylık doğum izninin az olduğu dile getirildi. 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının mercek altına alınması istendi. Bunun bir gelecek yatırımı olarak değerlendirilmesi gerektiği konuşuldu.

Edinilen bilgiye göre; MKYK üyelerinden gelen öneriye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de olumlu yaklaştı. Bu meselenin önemli bir sorun olduğunu belirten Şimşek, "Asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz bu konuda. Bize ne düşerse burada varız" dedi. Özel sektörde çalışan annelerin doğum izni hususunda kıdem tazminatı nedeniyle çekince yaşadığı da gündeme geldi. Bu başlığın devlet eliyle desteklenebileceği de MKYK'da ifade edildi.

Bu arada Bakan Şimşek, son 20 yılda yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 10'lara kadar yaklaştığını, ondan önceki 65 yılda ise bu oranın yüzde üç buçuk olduğunu söyledi. Başka bir MKYK üyesinin çocuk 6 yaşına girene kadar annenin çalışma koşullarını belirleyen bir modelin daha önce çalışıldığını, ancak konunun kanunlaşamadığını hatırlattığı da öğrenildi.







