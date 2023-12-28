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Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kalem kalem maaşlar değişecek

"Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Peki Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kalem kalem maaşlar değişecek

16:24 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aralık ayı enflasyon oranları
Aralık ayı enflasyon oranları

"Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emekliler enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak. Peki, Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kalem kalem maaşlar değişecek

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini 4 Aralık Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.

Yıllık Enflasyon Beklentileri


Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.


12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri


2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,06’sının

beklentilerinin yüzde 36,00 – 39,99 aralığında, yüzde 51,47’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 43,99 aralığında, yüzde 17,65’inin beklentilerinin yüzde 44,00 – 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.


24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri


2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.


Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 28,13‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 40,63‘ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 23,44‘ünün beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

#Enflasyon
#aralık ayı enflasyon
#TÜİK
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