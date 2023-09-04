Arsenal 3-1 Manchester United Maç Özeti
Arsenal, İngiltere Premier Lig 4. haftasında evinde Manchester United’ı konuk etti. 90 dakikası 1-1 eşitlikle süren maçta Arsenal uzatmalarda 2 gol bularak maçta 3-1 galip ayrıldı. Arsenal - Manchester United maç özeti ve İngiltere Premier Lig puan durumu haberimizde.
ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU
ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
İNGİLTERE PREMİER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
#İngiltere Premier Lig
#Arsenal
#Manchester United
1 saat önce