|
Özgün

Arsenal’den Manchester United’a son dakika şoku: 3-1

İngiltere Premier Lig 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United’ı konuk etti. Çekişmeli geçen maçta ev sahibi Arsenal son dakikalarda bulduğu 2 golle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Goller dakika 27’ Marcus Rashford, 28’ Martin Odegaard, 90+6’ Declan Rice ve 90+11’ Gabriel Jesus’dan geldi. Arsenal - Manchester United maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:05 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arsenal 3-1 Manchester United Maç Özeti

Arsenal 3-1 Manchester United Maç Özeti

Arsenal, İngiltere Premier Lig 4. haftasında evinde Manchester United’ı konuk etti. 90 dakikası 1-1 eşitlikle süren maçta Arsenal uzatmalarda 2 gol bularak maçta 3-1 galip ayrıldı. Arsenal - Manchester United maç özeti ve İngiltere Premier Lig puan durumu haberimizde.

ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Arsenal - Manchester United maç özetini izlemek için

ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



#İngiltere Premier Lig
#Arsenal
#Manchester United
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 17 kişi yaralandı