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AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi belli oldu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders seçimi nasıl yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Şubat - 25 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılacak? Ders ekle-sil işlemleri hangi tarihe kadar yapılacak?

09:35 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme için son gün ne zaman?
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak uzaktan eğitim veren bir açık öğretim programıdır. AUZEF, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen ancak çeşitli nedenlerle düzenli üniversite eğitimine katılamayan veya uzaktan eğitim yoluyla öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilere yönelik lisans ve ön lisans programları sunar. Bahar dönemi kayıt takvimi açıklandı.

AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman sona erecek?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu paylaşıldı. Yayımlanan kılavuza göre, bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 19.02.2024- 25.03.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılacak?

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

• Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacaktır.

AUZEF ders seçimi nasıl yapılacak?

• ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statünüz dersleriniz seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİSÖğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir.

Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

• Ders ekle-sil işlemleri 18.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacaktır.

Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

AUZEF üst dönem dersleri ne zamana kadar seçilecek?

• Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen koşullara göre yapabilmektedir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

• Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 18.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır.


Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.



#AUZEF
#AUZEF kayıt yenileme
#AUZEF ders seçimi
43 dakika önce
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