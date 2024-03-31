BAHÇELİEVLER YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Bahçelievler seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bahçelievler belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.
BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Hakan Bahadır AK Parti
- Emine Gülizar Emecan CHP
- Tugay Çapun İYİ Parti
- Yaşar Avcı SP
- Sema Men DSP
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Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Bahçelievler seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Hakan Bahadır %49,9 oy oranı ile Bahçelievler belediye başkanı seçilmişti.
BAHÇELİEVLER HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bahçelievler’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %49,9
CHP %5,2
SP %1,8
DSP %1,2
BBP %1,1