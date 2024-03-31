Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bahçelievler Belediyesini hangi parti kazandı ve Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 420.018 seçmen sayısının olduğu Bahçelievler yerel seçim sonuçları, Bahçelievler belediyesini kim kazandı? 31 Mart

nedeniyle araştırılıyor. İşte Bahçelievler yerel seçim sonuçları haberi.