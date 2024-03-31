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Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Bahçelievler belediyesini kim kazandı?

Bahçelievler yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Bahçelievler’de belediyeyi kim kazandı, Bahçelievler belediye başkanı kim oldu? Bahçelievler hangi partide? soruları 420.018 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

22:20 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 22:19 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Bahçelievlere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
İstanbul Bahçelievlere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024
Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bahçelievler Belediyesini hangi parti kazandı ve Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 420.018 seçmen sayısının olduğu Bahçelievler yerel seçim sonuçları, Bahçelievler belediyesini kim kazandı? 31 Mart
nedeniyle araştırılıyor. İşte Bahçelievler yerel seçim sonuçları haberi.

BAHÇELİEVLER YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Bahçelievler seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bahçelievler belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Hakan Bahadır AK Parti
  • Emine Gülizar Emecan CHP
  • Tugay Çapun İYİ Parti
  • Yaşar Avcı SP
  • Sema Men DSP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bahçelievler seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Hakan Bahadır %49,9 oy oranı ile Bahçelievler belediye başkanı seçilmişti.

BAHÇELİEVLER HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bahçelievler’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %49,9

CHP %5,2

SP %1,8

DSP %1,2

BBP %1,1

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İstanbul Seçim Sonuçları 2024: İstanbul Oy Oranları Açılan Sandık Sonuçları