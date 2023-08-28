Balık pulu hastalığı, yaşam kalitesini etkileyebilecek bir hastalıktır. Ancak, uygun tedavilerle, belirtiler kontrol altına alınabilir ve hastalar normal bir yaşam sürebilirler.

Balık pulu hastalığı nedir, neye denir?

Balık pulu hatalığı genetik olarak aktarılan bir cilt hastalığıdır. Bazı kişilerde genetik aktarım olmadan da görülebilir. Genetik yollar ile aktarılmadan oluşmasına kazanılmış balık pulu hastalığı denmektedir. Normal bireylerde cilt kendini yeniler ve ölü deri dökülür. Balık pulu hastalığında durum farklılaşır.

Balık pulu hastalığı neden olur, sebebi nedir??

Hastalığın nedeni, cildin üst tabakasının (epidermis) düzgün şekilde dökülmemesinden kaynaklanır. Bu durum, ciltte kalın ve kuru bir tabaka oluşmasına neden olur.

Balık pulu hastalığı, derinin normalden daha fazla kuruması ve pullanmasıyla karakterize bir cilt hastalığıdır. En yaygın nedeni genetiktir, ancak bazı durumlarda çevresel faktörler de rol oynayabilir.

Kalıtımsal faktörler

Balık pulu hastalığının en yaygın nedeni genetiktir. İktiyozis vulgaris adı verilen en yaygın tür, baskın gen aktarımı ile kalıtılır. Bu, her iki ebeveynden de birer gen almanın hastalığı tetiklediği anlamına gelir.

Diğer genetik balık pulu türleri, X kromozomuna bağlı olarak kalıtılabilir. Bu tür, yalnızca erkeklerde görülür çünkü X kromozomu erkeklerde tektir.

Çevresel faktörler

Balık pulu hastalığının bazı vakaları çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Bu faktörler arasında şunlar yer alır:

Tiroid sorunları

Böbrek hastalıkları

Sarkoidoz gibi bağışıklık sistemi hastalıkları

Bazı ilaçlar

Bazı kimyasallar

Balık pulu hastalığı nasıl bir hastalıktır?

Balık pulu hastalığı, kalıtsal bir hastalıktır. Hastalığın görülme riski, ailede balık pulu hastalığı olan biri varsa artar.

Balık pulu hastalığı belirtileri neler?

Hastalığın belirtileri, genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde başlar. En yaygın belirtileri şunlardır:

Cilt kuruluğu ve pullanması Cilt kalınlaşması Aşırı kaşınma Ciltte kırmızılık Ciltte çatlaklar

Balık pulu hastalığı, hafif veya şiddetli olabilir. Hafif vakalarda, cilt kuruluğu ve pullanması gibi belirtiler görülebilir. Şiddetli vakalarda ise, ciltte kalınlaşma, aşırı kaşınma, ciltte kırmızılık ve çatlaklar gibi belirtiler görülebilir.

Balık pulu hastalığı öldürür mü?

Balık pulu hastalığı, tedavi edilemese de, belirtileri kontrol altına almak için çeşitli tedaviler uygulanabilir.

Balık pulu hastalığı tedavisi var mı, tedavisi nasıl yapılır?

Balık pulu hastalığı lezyonlarına sahip olan kişilerin bir uzman dermatoloğa başvurmaları gerekmektedir. Hastalığın tedavisinde doktor sizin için en uygun yöntemi uygulayacaktır. Hastalığın tedavisinde derinin soyulması için krem ya da ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu yöntemler genellikle ayak tabanı ve avuç içleri gibi kalın deriye sahip bölgelerde uygulanmaktadır.

Balık pulu hastalığında tedaviler şunlardır:

Nemlendiriciler

Soyucu kremler

Işık tedavisi

İmmünosüpresif ilaçlar

Nemlendiriciler, cildin kuruluğunu gidermeye yardımcı olur. Soyucu kremler, cildin üst tabakasını soymaya yardımcı olur. Işık tedavisi, cildin yenilenmesini desteklemeye yardımcı olur. İmmünosüpresif ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak, ciltte oluşan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Balık pulu hastalığına yakalanlar neler yapmalı?

Balık pulu hastalığı olan kişiler için aşağıdaki yaşam tarzı değişiklikleri de faydalı olabilir: