beIN Sports: Beşiktaş Kayserispor canlı izle! BJK Kayserispor canlı skor

beIN Sports canlı izleme bilgileri haberimizde. Süper Lig’de Beşiktaş kendi evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Yaşar Kemal Uğurlu yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak.

Beşiktaş Kayserispor maçı nasıl canlı izlenir?

Maç beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden maçı izleme imkanına kavuşabileceksiniz.

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İki takım arasındaki istatistikler

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Beşiktaş (6G 2B), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı (toplam 17).

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ettiği son beş maçın her birinde rakibine en az iki gol attı (4G 1B).

Beşiktaş ligde sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Siyah beyazlıların Süper Lig'de gol yemediği son karşılaşma Kayserispor'a karşıydı (Mayıs 2018'de 2-0).

Beşiktaş, 1975/76 sezonunun ardından (toplamda altı maç) ilk kez sezonun ilk altı maçında kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan (105) daha fazla şut çeken tek takım Sivasspor (110). Siyah beyazlılar, isabetli şut kategorisinde ise ligin en iyi takımı konumunda (33).

Süper Lig'in 2018/19 sezonunda rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Beşiktaş (toplam 182, maç başı 30.3).

Ligde şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım Beşiktaş (5). Gollerinin %45'ini kafayla bulan siyah beyazlılar, bu alanda da ligin en yüksek yüzdesine sahip ekibi durumunda.

Bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en az gol atan iki takımdan biri Kayserispor (1; Akhisarspor ile birlikte). Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son 11 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi.

Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (7G 6B). Güneş'in Ertuğrul Sağlam'a karşı da kariyerinde tek yenilgisi bulunuyor (6G 3B).

2017/18 sezonunun başından bu yana Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu Ryan Babel (21).

Bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin (8 gol 7 puan) ardından attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Ryan Babel (4 gol 6 puan).

2018/19 sezonunun ilk altı haftasında Ricardo Quaresma'dan daha fazla asist yapabilen oyuncu yok (4; Özgür Çek ile eşit).

Ligde şu ana kadar en fazla hava topu kazanan isim Pepe (38). Portekizli, aynı zamanda Ryan Babel'in (4) ardından Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu (3).

Süper Lig'de şu ana kadar rakiplerine en fazla çalım atan (17) ve sahipsiz top kazanan (53, kaleciler hariç) oyuncu Bernard Mensah.

Kayserispor'un ligde attığı son dört golün ikisinde asist Deniz Türüç'ten geldi (kendi kalesine atılanlar hariç); Skrtel kendi kalesine gol atmıştı.

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