Belçika-Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'i

Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Belçika - Fas maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

Belçika-Fas muhtemel ilk 11

Belçika kadrosu

Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Onana, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

Fas kadrosu:

Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı. Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı. İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.

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