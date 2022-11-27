Özgün Belçika-Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11i
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Belçika-Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'i

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek. Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı. Peki Dünya Kupası Belçika - Fas maçı hangi kanalda? Belçika-Fas kadrosu, muhtemel 11’i belli oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belçika-Fas kadrosu belli oldu mu, 2022 Dünya Kupası F Grubu Belçika-Fas ilk 11’i kim olacak?
Belçika - Fas maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Belçika - Fas maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

Belçika-Fas muhtemel ilk 11

Belçika kadrosu

  1. Courtois;
  2. Alderweireld,
  3. Vertonghen,
  4. Dendoncker;
  5. Meunier,
  6. Onana,
  7. Witsel,
  8. Carrasco;
  9. De Bruyne,
  10. E. Hazard;
  11. Batshuayi

Fas kadrosu:

  1. Bounou;
  2. Hakimi,
  3. Aguerd,
  4. Saiss,
  5. Mazraoui;
  6. Ounahi,
  7. Amrabat,
  8. Amallah;
  9. Ziyech,
  10. En-Nesyri,
  11. Boufal

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı. Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı. İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.



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