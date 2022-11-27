Belçika-Fas maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'i

Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında bugün Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Belçika - Fas maçı ne zaman, saat kaçta?
Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.
Belçika - Fas maçı hangi kanalda?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
Belçika-Fas muhtemel ilk 11
Belçika kadrosu
- Courtois;
- Alderweireld,
- Vertonghen,
- Dendoncker;
- Meunier,
- Onana,
- Witsel,
- Carrasco;
- De Bruyne,
- E. Hazard;
- Batshuayi
Fas kadrosu:
- Bounou;
- Hakimi,
- Aguerd,
- Saiss,
- Mazraoui;
- Ounahi,
- Amrabat,
- Amallah;
- Ziyech,
- En-Nesyri,
- Boufal
Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.
Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı. Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı. İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.