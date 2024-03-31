Yerel seçim sonuçlarında İzmir Bergama Belediyesini hangi parti kazandı ve Bergama Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 84.222 seçmen sayısının olduğu Bergama yerel seçim sonuçları, Bergama belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Bergama yerel seçim sonuçları haberi.

BERGAMA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MRT 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Bergama 2024 seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Bergama belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.





BERGAMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Sadık Doğruer AK Parti

Tanju Çelik CHP

Nezih Özuyar İYİ Parti

Rojbin Tufan DEM

Halit Gül SP

YEREL SEÇİM 2024 İZMİR İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

BERGAMA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Bergama seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Hakan Koştu %48,8 oy oranı ile Bergama belediye başkanı seçilmişti.

BERGAMA’DA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Bergama’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %48,8

CHP %48

BBP %1

Bergama Belediye Meclisi Üye Sayısı

Bergama Belediye Meclisi’nde; 12 AK Parti, 12 CHP, 6 MHP ve 2 İYİ Parti olmak üzere toplam 32 üye bulunmaktadır. Üye isimleri aşağıda verilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri:

Aşkın Uyar

Taner Tekin

Memduh Çoban

Orçun Ersezgin

Ayşegül Altuğ

Mahmut Sağlık

Yusuf Burcu

Bilir Altay

Serkan Sadettin Bölükoğlu

Mehmet Sarıkaya

Mehmet Balcı

İbrahim Yerlikaya

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri:

Ali Bor

Osman Selim Tok

Hüseyin Coşkun

Emel Ürper

Hasan Yaşar

Ekrem Toprak

Özkan Türkdoğan

İbrahim Turan

Reyhan Üçüncü

Büke Dülge

Emre Yalçın

Ali Kural

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri:

Cüneyt Umutlu

Abidin Kumova

Halil Pehlivan

Mesut Cihan Öztürk

Sercan Akman

İyi Parti Meclis Üyesi:

Olgü Altuğ Kemaller

Nezih Özuyar

Bergama 2023 Mayıs Genel Seçim Sonuçları

Bergama’da, 14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçları şöyledir:

CHP: 26.035, %35,14AK Parti: 24.108, %32,54

İYİ Parti: 9.279, %12,53

MHP: 5.518, %7,45

TİP: 2.001, %2,70

YEŞİL SOL: 1.823, %2,46

ZAFER: 1.430, %1,93

MEMLEKET: 1.159, %1,56

YENİDEN REFAH: 848, %1,14

BBP: 335, %0,45

14 Mayıs 2023 genel seçim sonuçlarına göre Bergama’da CHP önde gitmiş, az bir fark ile kazanmıştır.

Bergama 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi iki turda sona ermiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen ilk tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, Bergama için şu şekildedir:

Kemal Kılıçdaroğlu: %52,28

Recep Tayyip Erdoğan: %41,50

Sinan Oğan: %5,17

Muharrem İnce: %1,04

2. tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalmıştır. 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2. tur sonuçları şöyledir:

Kemal Kılıçdaroğlu: %56,02